Москва, 30 ноября. Транзит российского газа через территорию Украины в случае строительства «Северного потока — 2» сохранится, однако будет в меньшем объеме, чем на сегодняшний день. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Он полагает, что транзит сохранится, правда, в гораздо меньших объемах.

«Я считаю, гарантии никакие не нужны, это объективная логика. Транзит сохранится, но, конечно, не в тех объемах, в каких это имеет место сейчас», — отметил он.

Чижов подчеркнул, что путей обхода в настоящее время нет, приведя в пример Молдавию.

«Как, например, газ будет поступать в Молдавию — другого пути, кроме как через Украину, сегодня нет. Возьмите европейскую часть Турции — до того момента, пока «Турецкий поток» не дойдет туда, они тоже получают газ только через Украину», — объяснил российский постпред.

Кроме того, Чижов заявил, что транзит через территорию Украины по сравнению с «Северным потоком» будет дороже, объяснив это расстоянием до потребителей и другими факторами.

«Это также связано и с техническим состоянием украинской газотранспортной сети», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» может получить разрешения от государств Евросоюза к середине будущего года.