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Чижов объяснил, почему сохранится транзит газа через Украину при запуске «Северного потока — 2»
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    Чижов объяснил, почему сохранится транзит газа через Украину при запуске «Северного потока — 2»

    16:00  30 Ноября 2017
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    Чижов объяснил, почему сохранится транзит газа через Украину при запуске «Северного потока — 2»

    Москва, 30 ноября. Транзит российского газа через территорию Украины в случае строительства «Северного потока — 2» сохранится, однако будет в меньшем объеме, чем на сегодняшний день. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов. 

    Он полагает, что транзит сохранится, правда, в гораздо меньших объемах.

    «Я считаю, гарантии никакие не нужны, это объективная логика. Транзит сохранится, но, конечно, не в тех объемах, в каких это имеет место сейчас», — отметил он. 

    Чижов подчеркнул, что путей обхода в настоящее время нет, приведя в пример Молдавию.

    Чижов объяснил, почему сохранится транзит газа через Украину при запуске «Северного потока — 2»

    «Как, например, газ будет поступать в Молдавию — другого пути, кроме как через Украину, сегодня нет. Возьмите европейскую часть Турции — до того момента, пока «Турецкий поток» не дойдет туда, они тоже получают газ только через Украину», — объяснил российский постпред.

    Чижов объяснил, почему сохранится транзит газа через Украину при запуске «Северного потока — 2»

    Кроме того, Чижов заявил, что транзит через территорию Украины по сравнению с «Северным потоком» будет дороже, объяснив это расстоянием до потребителей и другими факторами.

    «Это также связано и с техническим состоянием украинской газотранспортной сети», — резюмировал он. 

    Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» может получить разрешения от государств Евросоюза к середине будущего года.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #северный поток-2 #экономика #газ #турецкий поток
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