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Политика
Песков дал оценку идее полного разрыва отношений с КНДР
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    Песков дал оценку идее полного разрыва отношений с КНДР

    17:24  30 Ноября 2017  /обновлено: 17:29  30 Ноября 2017
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    Песков дал оценку идее полного разрыва отношений с КНДР

    Москва, 30 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что разорвать отношения с КНДР легче, чем урегулировать кризис на Корейском полуострове.

    Представитель Кремля констатировал, что полный разрыв связей Пхеньяна и других стран не приведет к урегулированию кризиса.

    «Вы знаете, обрывать все связи с Кореей — это самое легкое, — заметил пресс-секретарь президента России. — Как будем заниматься урегулированием, вот в чем вопрос».

    Песков обратил внимание на то, что страны должны сконцентрировать совместные усилия на поисках ответа на вопрос, как разрешить кризис на Корейском полуострове.

    Песков дал оценку идее полного разрыва отношений с КНДР

    Напомним, накануне, 29 ноября, Северная Корея  осуществила очередной ракетный запуск. В ответ на это Южная Корея и США заявили о намерении провести внеплановые масштабные военно-воздушные учения в регионе. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Вашингтон признаться в своих целях в отношении КНДР.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #кндр #песков #кремль
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