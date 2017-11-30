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Ирак: президент Масум намерен мирным путем решать споры Багдада и Эрбиля
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    Ирак: президент Масум намерен мирным путем решать споры Багдада и Эрбиля

    15:24  30 Ноября 2017
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    Ирак: президент Масум намерен мирным путем решать споры Багдада и Эрбиля

    Эрбиль, 30 ноября. Глава Ирака Фуад Масум заявил на встрече с бывшим президентом Курдистана Масудом Барзани, что конфликт между Эрбилем и Багдадом необходимо решать мирным путем.

    Фуад Масум подчеркнул, что существующие споры между Ираком и Курдистаном необходимо урегулировать на основе действующей конституции. Масуд Барзани поддержал вариант мирного решения, однако подчеркнул, что диалог должен проходить без каких-либо предварительных условий и навязывания приоритета силы.

    Отмечается, что президент Ирака Масум курдского происхождения лично посетил Эрбиль для переговоров. Премьер-министр аль-Абади (араб) неоднократно выступал с угрозами в отношении курдской автономии и потребовал вернуть Курдистан к границам 2003 года (при режиме Саддама Хусейна).

    После проведения референдума о независимости Курдистана иракская армия вторглась на спорные территории и захватила провинцию Киркук. Эрбиль рассчитывал на поддержку со стороны США, однако Вашингтон отказался принять сторону Курдистана и выступил за целостность Ирака.

    Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что госсекретарь США Тиллерсон назвал сроки, когда американцы покинут Ирак.

    Ирак: президент Масум намерен мирным путем решать споры Багдада и Эрбиля

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #масуд барзани #фуад масум
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