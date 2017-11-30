Ирак: президент Масум намерен мирным путем решать споры Багдада и Эрбиля

Эрбиль, 30 ноября. Глава Ирака Фуад Масум заявил на встрече с бывшим президентом Курдистана Масудом Барзани, что конфликт между Эрбилем и Багдадом необходимо решать мирным путем.

Фуад Масум подчеркнул, что существующие споры между Ираком и Курдистаном необходимо урегулировать на основе действующей конституции. Масуд Барзани поддержал вариант мирного решения, однако подчеркнул, что диалог должен проходить без каких-либо предварительных условий и навязывания приоритета силы.

Отмечается, что президент Ирака Масум курдского происхождения лично посетил Эрбиль для переговоров. Премьер-министр аль-Абади (араб) неоднократно выступал с угрозами в отношении курдской автономии и потребовал вернуть Курдистан к границам 2003 года (при режиме Саддама Хусейна).

После проведения референдума о независимости Курдистана иракская армия вторглась на спорные территории и захватила провинцию Киркук. Эрбиль рассчитывал на поддержку со стороны США, однако Вашингтон отказался принять сторону Курдистана и выступил за целостность Ирака.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщила, что госсекретарь США Тиллерсон назвал сроки, когда американцы покинут Ирак.