Коалиция США признала свою вину в гибели более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке

Вашингтон, 30 ноября. Коалиция США признала свою ответственность за гибель 801 мирного жителя от ее ударов в Сирии и Ираке.

Как следует из отчета штаба, гражданские лица стали непреднамеренными жертвами бомбардировок и артиллерийских ударов. При этом еще 695 сообщений о жертвах среди мирных жителей в Ираке и САР находятся в стадии расследования.

«Мы несем ответственность за действия, которые могли привести к непреднамеренному ранению или смерти гражданских лиц», — заявили в коалиции.

В документе уточняется, что с начала операции коалиция нанесла более 28 тысяч ударов и получила 1790 докладов о потенциальных жертвах среди гражданского населения, сообщает Reuters.