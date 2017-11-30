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Коалиция США признала свою вину в гибели более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке
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    Коалиция США признала свою вину в гибели более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке

    15:19  30 Ноября 2017
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    Коалиция США признала свою вину в гибели более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке

    Вашингтон, 30 ноября. Коалиция США признала свою ответственность за гибель 801 мирного жителя от ее ударов в Сирии и Ираке.

    Как следует из отчета штаба, гражданские лица стали непреднамеренными жертвами бомбардировок и артиллерийских ударов. При этом еще 695 сообщений о жертвах среди мирных жителей в Ираке и САР находятся в стадии расследования.

    «Мы несем ответственность за действия, которые могли привести к непреднамеренному ранению или смерти гражданских лиц», — заявили в коалиции. 

    В документе уточняется, что с начала операции коалиция нанесла более 28 тысяч ударов и получила 1790 докладов о потенциальных жертвах среди гражданского населения, сообщает Reuters.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #гибель #авиаудары
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