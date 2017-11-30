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Путин выступит перед Архиерейским собором РПЦ
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    Путин выступит перед Архиерейским собором РПЦ

    15:18  30 Ноября 2017
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    Путин выступит перед Архиерейским собором РПЦ

    Москва, 30 ноября. Завтра президент России Владимир Путин выступит на заседании Архиерейского собора Русской православной церкви, в котором участвуют епископы из стран СНГ и дальнего зарубежья. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

    Архиерейский собор, начавший свою работу 29 ноября, представляет собой высший орган управления РПЦ. Нынешний собор приурочен к столетию со дня восстановления патриаршества в России. Как сообщили в пресс-службе, в работе собора принимают участие практически все епископы православной церкви из стран СНГ — в том числе Украины, стран Прибалтики и Средней Азии — а также православные архиереи из стран дальнего зарубежья.

    Путин выступит перед Архиерейским собором РПЦ

    Как ранее сообщало Ura.ru, одной из основных тем на действующем соборе стали события времен Великой Октябрьской революции, в том числе потеря РПЦ статуса патриархата.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин
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