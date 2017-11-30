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В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в финальной жеребьевке ЧМ-2018
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    В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в финальной жеребьевке ЧМ-2018

    15:15  30 Ноября 2017
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    В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в финальной жеребьевке ЧМ-2018

    Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 декабря, примет участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 в России. Об этом в четверг говорится на сайте Кремля. 

    В Кремле подтвердили, что российский лидер примет участие в финальной жеребьевке первенства мира — 2018.

    «На мероприятие в Государственный Кремлевский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд — участниц чемпионата мира», — говорится в сообщении. 

    В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в финальной жеребьевке ЧМ-2018

    Отмечается, что по результатам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь матчей.

    До церемонии жеребьевки Путин встретится с футбольными звездами, которые прибыли в российскую столицу для участия в мероприятии.

    Напомним, жеребьевка состоится 1 декабря в 18.00 (по московскому времени). 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #путин #россия #кремль #чм-2018 #жеребьевка
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