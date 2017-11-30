В Кремле подтвердили, что Путин примет участие в финальной жеребьевке ЧМ-2018

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 декабря, примет участие в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 в России. Об этом в четверг говорится на сайте Кремля.

В Кремле подтвердили, что российский лидер примет участие в финальной жеребьевке первенства мира — 2018.

«На мероприятие в Государственный Кремлевский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд — участниц чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам жеребьевки станут известны составы каждой группы и календарь матчей.

До церемонии жеребьевки Путин встретится с футбольными звездами, которые прибыли в российскую столицу для участия в мероприятии.

Напомним, жеребьевка состоится 1 декабря в 18.00 (по московскому времени).

Владимир Путин. Биография