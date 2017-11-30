Украинский морпех пообещал бывшим сослуживцам «вернуться в Крым на белых БТРах»

Киев, 30 ноября. Бывший заместитель командира украинского Керченского батальона морской пехоты Алексей Никифоров рассказал, как пытался перетянуть на Украину оставшихся в Крыму военных.

Как сообщает издание «Обозреватель», Никифоров рассказал, как он звонил военнослужащим, пытаясь перетянуть их на Украину. Тем, кто остался в Крыму, Никифоров заявил, что украинские войска все равно вернутся на «белых БТРах». Бывший заместитель командира подчеркнул, что его заявление быстро распространилось и якобы перепугало военных в Крыму, ему даже звонили из исполкома и спрашивали, на самом ли деле ВСУ собираются наступать.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что журналист из Норвегии после посещения Крыма заявила: «Мы становимся жертвами пропаганды!». Она добавила, что «конфликт из-за Крыма гораздо сложнее, чем в одностороннем западном представлении».