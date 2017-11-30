Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Эксперты назвали самые популярные марки авто в Петербурге
Украина
Украинский морпех пообещал бывшим сослуживцам «вернуться в Крым на белых БТРах»
Следующая Новость
Срочная новость
Коалиция США признала свою вину в гибели более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский морпех пообещал бывшим сослуживцам «вернуться в Крым на белых БТРах»

    15:27  30 Ноября 2017
    38

    «Вернемся в Крым на белых БТР»: украинские военные продолжают грезить о возвращении полуострова

    Киев, 30 ноября. Бывший заместитель командира украинского Керченского батальона морской пехоты Алексей Никифоров рассказал, как пытался перетянуть на Украину оставшихся в Крыму военных.

    Как сообщает издание «Обозреватель», Никифоров рассказал, как он звонил военнослужащим, пытаясь перетянуть их на Украину. Тем, кто остался в Крыму, Никифоров заявил, что украинские войска все равно вернутся на «белых БТРах». Бывший заместитель командира подчеркнул, что его заявление быстро распространилось и якобы перепугало военных в Крыму, ему даже звонили из исполкома и спрашивали, на самом ли деле ВСУ собираются наступать.

    Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, прошедшего в республике в 2014 году. Российские власти неоднократно заявляли, что с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что журналист из Норвегии после посещения Крыма заявила: «Мы становимся жертвами пропаганды!». Она добавила, что «конфликт из-за Крыма гораздо сложнее, чем в одностороннем западном представлении».

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #крым
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть