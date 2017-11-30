Премьер Ливана назвал Путина и Роухани победителями войны в Сирии

Париж, 30 ноября. Войну в Сирии выиграли президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани, заявил премьер-министр Ливана Саад Харири.

«Победили президенты Путин и Роухани», - сказал он в интервью французскому изданию Paris Match.

Кроме того, Харири опроверг слухи о том, что якобы был задержан саудовскими властями в Эр-Рияде, где объявил 4 ноября о намерении уйти в отставку, а также подтвердил, что вновь возглавит работу коалиционного кабинета.

Напомним, в Бейрут Харири вернулся 22 ноября. Встретившись с президентом республики Мишелем Ауном он объявил о решении отложить уход в отставку, и призвал все политические силы к «подлинному партнерству во имя сохранения стабильности».