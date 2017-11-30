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Захоронение органических отходов запретят в Подмосковье в 2019 году
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    Захоронение органических отходов запретят в Подмосковье в 2019 году

    15:20  30 Ноября 2017
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    Захоронение органических отходов запретят в Подмосковье в 2019 году

    Москва, 30 ноября. В Подмосковье весной 2018 года будет запущена система по переработке органических отходов. Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в 2019 году их полностью запретят захоранивать на территории региона.

    «У нас отобран проект по утилизации органических отходов. Он эффективен и безвреден, — сказал Коган, выступая на форуме «Ярмарка экологических проектов Московской области». — Мы хотим первые 100–200 тыс. т в год органики начать перерабатывать уже весной. И с 2019 года у нас будет запрещено захоронение органики», передает «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил Росприроднадзору, Роспотребнадзору и МВД России провести необходимые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной транспортировки и размещения отходов

    Автор: Тимур Румянцев
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    #подмосковье #отходы
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