Захоронение органических отходов запретят в Подмосковье в 2019 году

Москва, 30 ноября. В Подмосковье весной 2018 года будет запущена система по переработке органических отходов. Как рассказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в 2019 году их полностью запретят захоранивать на территории региона.

«У нас отобран проект по утилизации органических отходов. Он эффективен и безвреден, — сказал Коган, выступая на форуме «Ярмарка экологических проектов Московской области». — Мы хотим первые 100–200 тыс. т в год органики начать перерабатывать уже весной. И с 2019 года у нас будет запрещено захоронение органики», передает «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил Росприроднадзору, Роспотребнадзору и МВД России провести необходимые мероприятия по выявлению и пресечению нелегальной транспортировки и размещения отходов.