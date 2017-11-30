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«Не даете жить и работать»: депутата Рады возмутил «налог на котиков»
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    «Не даете жить и работать»: депутата Рады возмутил «налог на котиков»

    15:31  30 Ноября 2017
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    «Не даете жить и работать»: депутата Рады возмутил «налог на котиков»

    Киев, 30 ноября. Новый украинский законопроект о регистрации домашних животных, успевший получить прозвище «налог на котиков», вызвал возмущение у депутата Рады Вадима Рабиновича. По словам Рабиновича, киевская власть, ограбив украинцев уже несколько раз, в настоящее время пытается наполнить карманы при помощи налогов.

    «Я не удивлюсь, если эти подлецы во власти захотят взимать налоги на дождь и воздух, как в мультфильме «Чиполлино», — возмутился Рабинович. — Вводите уже налоги на дождь и на воздух. Куда эти украинцы денутся!»

    «Не даете жить и работать»: депутата Рады возмутил «налог на котиков»

    Оппозиционный депутат Рады напомнил, что выбранный Киевом политический и экономический курс ведет к обнищанию основной массы населения, в то время как причастные к власти «поделили все потоки, все разворовали» и теперь принимаются за котов.

    «Чего они к котам и собакам привязались? Людям не даете жить и работать, так хоть животных оставьте в покое», — возмутился депутат от партии «За життя».

    Рабинович с возмущением напомнил, что подал на рассмотрение Рады 94 законопроекта по вопросам, которые считает важными — однако украинский парламент их игнорирует, предпочитая вместо этого рассуждать о «налогах на котиков».

    «Не даете жить и работать»: депутата Рады возмутил «налог на котиков»

    Автор: Валентин Меликов
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