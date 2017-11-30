Соловьев о деле Родченкова: Удивляет, что чиновники так и не наказаны
Москва, 30 ноября. Несмотря на громкий допинговый скандал, который разразился вокруг России, ни один чиновник, который допустил нарушения со стороны экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, не был наказан.
Об этом в четверг заявил российский телеведущий Владимир Соловьев. Журналист отметил, что его весьма удивляет сложившаяся ситуация.
«Меня удивляет, что чиновники, проморгавшие Родченкова, так и не наказаны. Банда Родченкова не обозначена. Связи не выявлены», — пишет он в Twitter.
Напомним, что Родченков стал информатором Всемирного антидопингового агентства о нарушениях в РФ. Российские правоохранительные органы возбудили против него дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии следствия, экс-глава лаборатории покупал в США медицинские препараты и предлагал их своим клиентам в качестве допинга, обещая скрыть этот факт в допинг-пробах.
Меня удивляет , что чиновники проморгавшие Родченкова так и не наказаны. Банда— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 30, 2017
Родченкова не обозначена. Связи не выявлены.