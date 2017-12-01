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Общество
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Сирия: в Хомсе завершен проект альтернативного освещения в районе Баб аль-Сбаа – видео ФАН
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    Сирия: в Хомсе завершен проект альтернативного освещения в районе Баб аль-Сбаа – видео ФАН

    8:15  1 Декабря 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН заснял восстановленную инфраструктуру в Хомсе

    В одном из центральных районов Хомса удалось решить одну из важных проблем города. Завершен проект альтернативного освещения в районе Баб аль-Сбаа, в результате чего ускорился процесс возвращения к нормальной жизни. Заработали школы и государственные учреждения, а также открылись уличные лавки.

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) отправился в Хомс, где побеседовал с мирными жителями и заснял освещенные улицы города. Как рассказали горожане, было установлено освещение, заряжаемое от солнечных батарей, и теперь вечером и ночью на улицах светло.

    Даже несмотря на продолжающуюся войну, уже освобождённые города возвращаются к мирной жизни. Временное освещение на солнечных батареях – удачное решение с учетом изрядно разрушенной городской инфраструктуры. Тем более, что и в будущем опыт использования инновационных технологий может пригодиться при капитальном восстановлении уличного освещения: благодаря географическому расположению, в САР длинный световой день, что поможет максимально реализовать этот альтернативный источник энергии.

    Однако не только альтернативные источники энергии используют сирийцы в Хомсе. Благодаря тому что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила нефтяные и газовые поля Пальмиры, удалось восстановить подачу газа на газотурбинные электростанции города. Теперь, после крупных побед в провинции Хомс, административный центр провинции вновь привыкает к ночному освещению на улицах.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #хомс #энергетика
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