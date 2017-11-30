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Ирландская мафия угрожает Конору Макгрегору
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    Ирландская мафия угрожает Конору Макгрегору

    15:44  30 Ноября 2017
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    Ирландская мафия угрожает Конору Макгрегору

    Дублин, 30 ноября. Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор вступил в конфликт с членами ирландской криминальной группировки, сообщил ирландский журналист-криминалист Пол Уильямс.

    По словам Уильямса, Макгрегору грозит реальная опасность, так как ирландским мафиози все равно, что он знаменит на весь мир.

    «В настоящее время Макгрегор находится в очень опасном положении, — обратил внимание журналист. — Он вступил в конфликт, вероятно, не по своей вине, с группой очень опасных людей, которые связаны с бандой Кинахана».

    Ирландская мафия угрожает Конору Макгрегору

    Он посоветовал спортсмену покинуть Ирландию в целях своей безопасности. Как сообщают местные СМИ, правоохранительным органам страны придется предупредить Макгрегора об опасности, если он не покинет страну через двое суток.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #криминал #ирландия #макгрегор
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