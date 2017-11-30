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Тягнибок пригрозил войти в Европу «с Бандерой»
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    Тягнибок пригрозил войти в Европу «с Бандерой»

    15:16  30 Ноября 2017
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    Тягнибок пригрозил войти в Европу «с Бандерой»

    Киев, 30 ноября. Депутат Верховной рады и лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок раскритиковал заявления польской стороны о том, что Украина не войдет в Европу в том случае, если продолжит героизацию ОУН-УПА1 (организация запрещена в РФ).

    Как считает политик, Польша якобы ведет себя «дерзко» и не имеет права указывать Киеву на то, кого нужно считать героями.

    «Хочу сказать всем, кто сейчас в Европе устраивает эту истерию против Украины – Украина и так является европейской нацией. И мы войдем и с Бандерой, и с Шухевичем, и с УПА1. Поэтому что это – наши герои, те, кто на своей территории боролись против разных оккупантов», — подчеркнул Тягнибок в эфире телеканала НТА.

    Напомним, ранее стало известно о том, что лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обвинил украинскую сторону в «хамской неблагодарности» за то, что Киев продолжает заниматься героизацией УПА (организация запрещена в РФ). Варшава также недовольна запретом на проведение эксгумаций в местах захоронений поляков на территории Украины.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #польша #украина
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