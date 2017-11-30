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Соловьев развеял «революционные» мысли политолога из Польши о России
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    Соловьев развеял «революционные» мысли политолога из Польши о России

    15:17  30 Ноября 2017
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    «С котомкой и палочкой»: Соловьев посоветовал политологу из Польши прогуляться по России

    Москва, 30 ноября. Журналист Владимир Соловьев в эфире своей программы на федеральном канале посоветовал польскому политологу Якубу Корейбе пройтись с котомкой и палочкой и изучить жизнь современной РФ вместо того, чтобы самостоятельно придумывать российскую историю. 

    Таким заявлением ведущий ответил на попытки Корейбы убедить аудиторию в подготовке в России новой революции: политолог из Польши старался провести параллели между настроениями накануне Октябрьской революции 1917 года и сегодняшним состоянием российского общества.

    «Я понимаю, что сейчас дело катится к революции. Здесь такой порядок, как был на последних годах правления Романовых. И вы все здесь — вот такой же двор, как был тогда», — сообщил Соловьеву Корейба.

    Журналист в свою очередь заметил собеседнику, что такие высказывания свидетельствуют об абсолютном непонимании польским экспертом того, что на самом деле происходит в России.

    Якуб Корейба

    Соловьев напомнил Корейбе, что в РФ каждый политик, независимо от его взглядов, может получить практически любую трибуну для выступления. Ведущий подчеркнул, что для этого в России есть достаточное количество либеральных СМИ, в частности, его собственная программа на «России 1», куда часто приходят представители либеральных и ультралиберальных партий.

    Корейба, однако, аргумент журналиста весомым не счел.

    «Знаете, что я вам скажу? Возьмите котомку и палочку, отправляйтесь по России и изучите жизнь», — посоветовал в ответ на такую реакцию польского политолога Владимир Соловьев.

    Напомним, на прошлой неделе Владимир Соловьев провел в прямом эфире интервью с телеведущей Ксенией Собчак, которая намеревается участвовать в выборах президента России в 2018 году в качестве кандидата «против всех».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #польша #владимир соловьев #запад #история #корейба
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