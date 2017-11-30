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В Казахстане рассказали о «работе над доверием» перед переговорами по Сирии
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    В Казахстане рассказали о «работе над доверием» перед переговорами по Сирии

    15:00  30 Ноября 2017
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    В Казахстане рассказали о «работе над доверием» перед переговорами по Сирии

    Астана, 30 ноября. Постоянный представитель Казахстана при Организации объединенных наций Кайрат Умаров заявил в четверг, что в рамках подготовки к очередному раунду переговоров на астанинской площадке по Сирии идет активная работа по укреплению мер доверия между сторонами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба дипломатического ведомства Казахстана.

    «Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров особо отметил, что в нашей столице в рамках подготовки к очередному раунду астанинских переговоров ведется активная работа по укреплению мер доверия между сторонами», — следует из сообщения казахстанского МИД. 

    В ведомстве также отметили, что в том числе усилия направлены на освобождение задержанных заложников, передачу тел жертв и обмен данными о пропавших лицах.

    Кроме того, отмечается, что ключевой задачей для астанинского процесса является облегчение участи задержанных, похищенных и поиск пропавших без вести лиц.

    В Казахстане рассказали о «работе над доверием» перед переговорами по Сирии

    Ранее сообщалось, что делегации Сирии и оппозиции встретились в штаб-квартире ООН в швейцарской Женеве. 

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #переговоры #казахстан #астана
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