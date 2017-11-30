В Казахстане рассказали о «работе над доверием» перед переговорами по Сирии

Астана, 30 ноября. Постоянный представитель Казахстана при Организации объединенных наций Кайрат Умаров заявил в четверг, что в рамках подготовки к очередному раунду переговоров на астанинской площадке по Сирии идет активная работа по укреплению мер доверия между сторонами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба дипломатического ведомства Казахстана.

«Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров особо отметил, что в нашей столице в рамках подготовки к очередному раунду астанинских переговоров ведется активная работа по укреплению мер доверия между сторонами», — следует из сообщения казахстанского МИД.

В ведомстве также отметили, что в том числе усилия направлены на освобождение задержанных заложников, передачу тел жертв и обмен данными о пропавших лицах.

Кроме того, отмечается, что ключевой задачей для астанинского процесса является облегчение участи задержанных, похищенных и поиск пропавших без вести лиц.

Ранее сообщалось, что делегации Сирии и оппозиции встретились в штаб-квартире ООН в швейцарской Женеве.