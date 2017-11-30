Караван идет: Украина не в силах помешать строительству Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал найти способ остановить строительство Крымского (Керченского) моста. По его мнению, Киеву может помочь дополнительное давление на Россию со стороны «международных партнеров Украины», то есть введение дополнительных санкций против Москвы.

Министр Омелян: «Срочно остановить!»

«Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить — и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству», — заявил министр Омелян в своем выступлении на международной конференции по морской безопасности, прошедшей на этой неделе в Киеве.

Недовольство украинского министра вызвали «габаритные ограничения», которые якобы возникли в Керченском проливе из-за постройки моста. По его словам, Россия с 24 мая 2017 года ввела эти ограничения для прохода судов в проливе, что-де негативно сказалось на грузообороте украинских торговых портов Азовского моря — Бердянска и Мариуполя. «А это потери экспорта только в США 1 миллиона тонн украинского металла ежегодно!» — подчеркнул Омелян в своем выступлении.

Министр заявил, что вопрос этих ограничений уже был поднят им на Генеральной ассамблее Международной морской организации на сессии 27 ноября. Незадолго до этого администрация морских портов Украины заявила о снижении на треть грузопотока в Бердянском морском порту, которое также было объяснено исключительно влиянием строительства моста.

Не остался в стороне от проблемы Крымского моста и Вашингтон. Американский посол на Украине Мари Йованович заявила, что мост, по ее мнению, «мешает Украине».

«Продолжение строительства моста через Керченский пролив значительно ограничит доставку грузов до украинских портов в Азовском море», — отметила в своем интервью американский дипломат.

Они не войдут в пролив

Ситуация с Крымским мостом развивается для Украины по классическому сценарию «пяти стадий принятия неизбежного», которые были введены американской ученой Элизабет Кюблер-Росс и известны в массовой культуре как «отрицание», «гнев», «торг», «депрессия» и «принятие».

Судя по происходящему на наших глазах, после трех с половиной лет рассказов о «несуществующем» мосте в Крым и краткой вспышки гнева в момент завершения в сентябре этого года первого судоходного пролета будущего моста, Украина стремительно переходит к третьей стадии «принятия неизбежного» — банальному торгу вокруг Крымского моста.

О чем же торгуется Украина?

Как мы услышали, постройка моста якобы создает «ограничения для судоходства» в Азовском море. Безусловно, любой мост в той или иной степени ограничивает проход судов под ним, однако основным вопросом всегда является степень этих ограничений в сравнении с габаритами того или иного судна.

Проектная высота свода Керченского моста — 35 метров, это высота 10-этажного дома. Для сравнения, высота судоходного пролета Босфорского моста в Стамбуле, который ограничивает вход судов в Черное море, составляет 64 метра, поэтому как говорится, «выше Босфора» Украине все равно не прыгнуть. А насколько существенно дополнительное ограничение, накладываемое Керченским мостом?

Азовское море — мелководное. Даже судоходный канал к относительно глубоководному Мариупольскому морскому торговому порту составляет всего 7,4 метра. Та же осадка гарантируется и для Бердянского морского порта. Это соответствует проходным осадкам «устьевых» морских портов, находящихся в нижнем течении крупных украинских рек — Днепра, Южного Буга и Дуная. Это порты Херсон, Николаев и Измаил.

При этом у морского порта Николаев, находящегося в устье Южного Буга, проходная осадка судов даже больше, чем у порта Мариуполь, и составляет 10,3 метра. Для сравнения, самый глубоководный украинский морской порт, Южный, может принимать суда с осадкой 18 метров.

Такая «детская» осадка судов определяет и максимальный размер судна, которое может быть обработано и загружено в Мариупольском или Бердянском порту. Самые крупные из мировых типов морских судов, так называемые «кейпсайз» (имея осадку до 25 метров, они не могут даже проходить по Суэцкому каналу или Малаккскому проливу), «малаккамакс» (проходящие Малаккский пролив, осадка 20 метров), «суэцмакс» (максимально разрешенные к проходу через Суэц, высота 64 метра, осадка 16 метров) и «панамакс» (максимально разрешенные к проходу через Панамский канал, осадка 12 метров, высота 57 метров). Все они просто не могут зайти в Азовское море — они там сядут на мель.

Удел портов Азовского моря — принимать суда типа «хендимакс» и «хендисайз», сухогрузы с водоизмещением и осадкой меньшей, чем даже у «панамаксов», и суда типа «сивэймакс», оптимизированные под проход шлюзов системы Великих Озер в США и Канаде. Либо же, в редких случаях, загружать суда-панамаксы на неполную осадку.

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Вот тут-то и порылась та самая собака, которая сегодня пытается лаять на идущий караван Крымского моста. Большая часть судов «хендимакс», «хендисайз» и «сивэймакс» оптимизируется под проход шлюзов реки Св. Лаврентия и системы Великих Озер, чей судоходный фарватер, кстати, очень похож на условия Азовского моря и обеспечивает гарантированную осадку судов в 7,9 метров. Неудивительно, что там присутствует и «верхний» габарит, который составляет для судов типа «сивеймакс» и схожих с ними… ровно 35 метров!

Отсюда понятно проектное решение, выбранное строителями Крымского моста — судоходный габарит 35 метров по высоте вполне достаточен для подавляющего числа судов, способных с экономической целесообразностью зайти в Азовское море. Поэтому попытки украинской стороны заявить, что мост чему-то «мешает» диктуются лишь желанием переложить кризис в морской торговле Украины с больной головы на здоровую.

Восход солнца не запретишь

Еще одним препятствием для Украины в случае обращения в международные инстанции станет статус Азовского моря. После объявления независимости Украины этот статус был частично урегулирован в «Большом договоре» между Россией и Украиной, по которому данное море является «внутренними водами» обоих государств.

Во времена подписания договора такой статус Азовского моря был достаточно удобен для Украины, так как позволял эксплуатировать азовский морской шельф в исключительных условиях, лишь договорившись о делимитации морской границы с Россией. Теперь же статус скорее мешает Киеву: международные иски могут быть поданы и реализованы только по отношению к международным водам, к которым Азовское море и Керченский пролив не относятся.

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Вот почему заявления Омеляна касательно Керченского моста вызвали насмешливую реакцию российских властей.

Так, глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что попытки Украины остановить строительство моста через Керченский пролив смехотворны и соизмеримы с желанием остановить солнце. «Короткая характеристика подобного призыва: «Маразм крепчал». С таким же успехом этот же министр или какой-нибудь другой могут попробовать остановить восход солнца, потому что оно восходит со стороны России, или запретить затмения Луны над Россией», — отметил Иоффе в своем интервью.

Трудно сказать, сколько еще продлится этап украинского «торга» вокруг Крымского моста. Однако уже ясно, что значимых результатов Украина не добьется. Так что «незалежной» можно лишь пожелать побыстрее перейти к следующей стадии принятия неизбежного — тоскливой депрессии.