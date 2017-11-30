Легендарный голкипер присоединился к команде RT по освещению ЧМ-2018

Москва, 30 ноября. Легендарный датский голкипер Петер Шмейхель присоединился к команде RT по освещению первенства мира 2018 года в России.

54-летний Шмейхель пообещал, что к старту мундиаля будет «в лучшей форме с момента, когда последний раз выступал на чемпионате мира», передает RT.

Отмечается, что экс-вратарь станет ведущим специального эфира телеканала RT, посвященного финальной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая пройдет в пятницу, 1 декабря, в Кремле.

Датский спортсмен три раза признавался вратарем года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), одерживал победу на Евро-1992 в составе сборной Дании и стал обладателем кубка Лиги чемпионов 1999 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, звезда мирового футбола Пеле примет участие в жеребьевке чемпионата мира-2018.