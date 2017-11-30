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Легендарный голкипер присоединился к команде RT по освещению ЧМ-2018
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    Легендарный голкипер присоединился к команде RT по освещению ЧМ-2018

    14:39  30 Ноября 2017
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    Легендарный голкипер присоединился к команде RT по освещению ЧМ-2018

    Москва, 30 ноября. Легендарный датский голкипер Петер Шмейхель присоединился к команде RT по освещению первенства мира 2018 года в России. 

    54-летний Шмейхель пообещал, что к старту мундиаля будет «в лучшей форме с момента, когда последний раз выступал на чемпионате мира», передает RT

    Отмечается, что экс-вратарь станет ведущим специального эфира телеканала RT, посвященного финальной жеребьевке Чемпионата мира — 2018, которая пройдет в пятницу, 1 декабря, в Кремле.

    Датский спортсмен три раза признавался вратарем года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), одерживал победу на Евро-1992 в составе сборной Дании и стал обладателем кубка Лиги чемпионов 1999 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».

    Напомним, звезда мирового футбола Пеле примет участие в жеребьевке чемпионата мира-2018.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #чм-2018 #шмейхель
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