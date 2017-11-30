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Стало известно, где Родченков взял «допинговый» список «Дюшес»
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    Стало известно, где Родченков взял «допинговый» список «Дюшес»

    14:51  30 Ноября 2017
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    Стало известно, где Родченков взял «допинговый» список «Дюшес»

    Москва, 30 ноября. Как стало ясно в ходе следствия по делу экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, так называемый «допинговый список «Дюшес» был изначально планом-прогнозом на медальный зачет Олимпиады в Сочи, составленном канадской компанией «Завладей пьедесталом» (Own the Podium), которая проводила исследования для выявления потенциальных победителей.

    Как сообщил источник, близкий к расследованию, Родченков целиком взял список, относящийся к российской олимпийской сборной, и выдал его за список спортсменов, которым российские спортивные власти помогают избегать допинг-контроля, после чего передал Макларену.

    «Список «Дюшес» — фантазия Родченкова, — сообщил источник ТАСС. — Если изначально это был список вероятных победителей и призеров Олимпиады, то после он переименовал его в список допинг-контроля».

    Стало известно, где Родченков взял «допинговый» список «Дюшес»

    Эта информация была передана экс-президенту Швейцарии Самуэлю Шмиду, который участвует в расследовании о причастности Минспорта РФ к сокрытию допинговых нарушений.

    Напомним, 5 декабря исполком МОК должен будет вынести вердикт о том, будет ли российская олимпийская сборная допущена к зимним Играм в 2018 году.

    Автор: Валентин Меликов
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