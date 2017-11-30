Путин прибыл в Минск, где стартует заседание ОДКБ

Минск, 30 ноября. Президент РФ Владимир Путин в четверг прибыл в Минск, где проходит заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ожидается, что в ходе заседания будут подняты вопросы противодействия терроризму, кибератакам и попыткам использования оружия массового поражения. Кроме того, планируется подписать ряд важных документов, включая декларацию в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием ОДКБ.

Напомним, что на днях президент России Владимир Путин встретился с генеральный секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Юрием Хачатуровым, который возглавил ОДКБ 14 апреля этого года. Политики обсудили ряд вопросом, в том числе саммит в Минске.

Россию на саммите помимо Путина будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и глава Совбеза РФ Николай Патрушев.