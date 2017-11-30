Пусть компенсируют Европа и США: эксперты об убытках Украины из-за потери рынка РФ

Украина оценила убытки из-за потери традиционных рынков для реализации своей продукции, основным из которых был российский. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Это около 15 миллиардов долларов», — заявил первый вице-премьер и глава Минэкономики Степан Кубив, выступая на конференции Fitch Ratings.

По его словам, в связи с запретом транзита через российскую территорию украинских товаров Верховная рада приняла 140 законодательных актов, что «было большим вызовом». При этом он отметил, что 27 лет на территории Украины продолжалась деиндустриализация, был потерян научный потенциал, отмечался отток профессиональных кадров, а производственное оборудование устаревало.

У разбитого корыта

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что Киев рано или поздно вынужден был констатировать, что живет у разбитого корыта. Ответственность за это полностью несет нынешняя власть.

«И эта жизнь у разбитого корыта только начинается. Потому, что золотая рыбка в лице России уплыла. С одной стороны, Украина сознательно разрушила с нами все экономические связи. С другой стороны, мы создали альтернативный путь транзита углеводородов в Европу в обход враждебного государства. Все многомиллиардные потери украинского бюджета пусть компенсируют Европа и США, которые поддержали преступный государственный переворот в 2014 году.

Есть, правда, одна проблема, которая должна заботить нашу страну, — самочувствие братского украинского народа, который находится заложником политики правящих элит в Киеве. При этом понятно, что и сам этот братский народ должен решить, до каких пор им будут управлять антироссийски настроенные элиты. Придется, наверное, дождаться следующего электорального цикла, чтобы понять, какое Украину ждет будущее», — резюмировал Игорь Рябов.

Черная дыра

Политолог Максим Жаров в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что, акцентируя внимание публики на потерях украинской экономики от разрыва отношений с Россией, Степан Кубив никак не затрагивает тему намеренного разрушения украинской экономики в результате радикальных и непродуманных реформ, навязанных стране США и МВФ.