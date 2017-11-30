Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Эксперты назвали самые популярные марки авто в Петербурге
Политика
Госдума может обратиться в Роскомнадзор с просьбой защитить от дискриминации российские СМИ в США
Следующая Новость
Срочная новость
Коалиция США признала свою вину в гибели более 800 мирных жителей в Сирии и Ираке
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдума может обратиться в Роскомнадзор с просьбой защитить от дискриминации российские СМИ в США

    14:29  30 Ноября 2017
    229

    Госдума может обратиться в Роскомнадзор с просьбой защитить от дискриминации российские СМИ в США

    Москва, 30 ноября. Российские парламентарии совместно с внешнеполитическим ведомством готовят зеркальные санкции в ответ на лишение аккредитации телеканала RT в Конгрессе США. 

    Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в комментарии ИА «Политика Сегодня» заявил, что меры со стороны России неизбежны. Депутат сообщил, что Россия, вероятно, также отзовет аккредитацию американских СМИ в Госдуме и Совфеде.

    «Ничего хорошего в этом нет, но мы вынуждены отвечать. США каждый день придумывают новые уколы, любые возможные способы морально навредить взаимоотношениям с Россией», - заявил Свинцов.

    Депутат допускает, что американский лидер Дональд Трамп не является сторонником дискриминации СМИ РФ в США, а прессинг может идти со стороны «отдельных политических кругов».

    Кроме того, Свинцов рассказал, что для остановки нападок со стороны США Москва может выбрать и иную тактику. Например, подключить Роскомнадзор, которому недавно удалось добиться от копании Google прекращения цензурирования российских СМИ.

    Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предположила, как Россия ответит на лишение журналистов телеканала аккредитации в конгрессе США. 

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сша #сми
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть