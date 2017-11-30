Госдума может обратиться в Роскомнадзор с просьбой защитить от дискриминации российские СМИ в США

Москва, 30 ноября. Российские парламентарии совместно с внешнеполитическим ведомством готовят зеркальные санкции в ответ на лишение аккредитации телеканала RT в Конгрессе США.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в комментарии ИА «Политика Сегодня» заявил, что меры со стороны России неизбежны. Депутат сообщил, что Россия, вероятно, также отзовет аккредитацию американских СМИ в Госдуме и Совфеде.

«Ничего хорошего в этом нет, но мы вынуждены отвечать. США каждый день придумывают новые уколы, любые возможные способы морально навредить взаимоотношениям с Россией», - заявил Свинцов.

Депутат допускает, что американский лидер Дональд Трамп не является сторонником дискриминации СМИ РФ в США, а прессинг может идти со стороны «отдельных политических кругов».

Кроме того, Свинцов рассказал, что для остановки нападок со стороны США Москва может выбрать и иную тактику. Например, подключить Роскомнадзор, которому недавно удалось добиться от копании Google прекращения цензурирования российских СМИ.

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян предположила, как Россия ответит на лишение журналистов телеканала аккредитации в конгрессе США.