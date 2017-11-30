Деньги есть, контакт вполне нормальный: 10 тезисов Медведева о пенсиях, санкциях и Трампе

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью российским СМИ. Федеральное агентство новостей публикует главные тезисы из беседы премьер-министра с журналистами.

О благосостоянии: Самоцелью является рост благосостояния граждан Российской Федерации. Это важнейшая цель. Хорошо, если это происходит и в том, и в другом (и в рублях, и в долларах — Прим. ФАН). Очевидно, что курс национальной валюты в настоящий момент стабилен, при том, что на валютный курс всегда оказывают влияние целый ряд показателей: мировая финансовая система — соотношение между курсами основных резервных валют, внутреннее состояние экономики. Понятно, что внутреннее состояние экономики в нашей стране в значительной степени продиктовано ценами на углеводороды, то есть ценами на нефть. Плюс другие факторы, включая внешние «шоки» или воздействия типа санкций.

О микроэлектронике: Это очень тонкие, сверхчувствительные вещи. Кстати, часть этих технологий нам естественно поставили под санкции, чтобы мы себя чувствовали некомфортно, но мы должны развиваться и использовать эти технологии в быту. Сейчас без них невозможно представить современную жизнь. Еще недавно у нас не было собственной внутренней платежной системы. Дело ведь не в санкциях, а в том, что мир очень уязвим, цифровые технологии уязвимы. Полным-полно всяких гавриков, которые вредят, принимая те или иные решения и воздействия на сеть. Мы создали свою платежную систему, создали свои чипы и карты в форме проекта карты «Мир».

О бедности: Бедность — это, конечно, одна из самых кричащих проблем нашей современной экономики. Сама бедность является оборотной стороной недоразвитости экономики. Не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет. Важно, чтобы мы за счет консолидированных усилий предпринимали реальные шаги, направленные на борьбу с бедностью, с теми людьми, которые имеют низкий доход.

О наличии денег на выплату пенсий: Понятно, что всякого рода негативная информация всегда оставляет глубокую рану в душе, потому что, как принято говорить у нас, осадочек остается. Вроде опровергли, а все равно мутно получается. От имени правительства и от лица Пенсионного фонда хочу сказать: деньги на выплату пенсий в полном объеме есть. Никаких проблем не будет вообще.

О долевом строительстве: В будущем нужно вообще отказаться от договоров долевого строительства. Это все рудименты прежней эпохи — наследие недоразвитого жилищного рынка. Ни в каких других странах не существует никаких договоров долевого строительства. Ипотека — да. Взял деньги, желательно по нормальной ставке, купил квартиру и забыл об этом.

О технологическом развитии: Медлить уже нельзя, нужно заскакивать в идущий и ускоряющийся поезд, потому что этот поезд, надо по-честному сказать, набрал обороты сначала без нас. Мы долгое время находились в ситуации, когда вынуждены были просто выживать, это происходило в 90-е годы. В 80-е годы этому вообще особого внимания не уделялось.

О президенте США Дональде Трампе: Если говорить о внешнем впечатлении, то он доброжелательный, желающий установления полноценных контактов, абсолютно все адекватно воспринимающий политический деятель. Мы действительно сидели и обсуждали разные вопросы во время ужина. Он вспоминал о нашем сотрудничестве в период Второй мировой войны, говорил о том, что это важно и для России, и для Америки. Контакт вполне нормальный.

О санкциях: Сейчас наши партнеры пытаются сделать санкции долговечными — зацементировать с помощью закона. Сделать таким образом, чтобы даже президент США не мог их отменить, потому что по поправке Джексона — Вэника решающее слово было у президента. Бог с ними, с санкциями, мы выжили в ХХ веке, и сейчас выживем. Мы научились это делать, мы научились превозмогать все трудности. В чем-то это нам даже помогло.

Об олимпийцах: Это была честная и абсолютно объективная победа. И никакие иностранные силы никогда нас в этом не убедят — в том, что все было сделано как-то не так. Все было достигнуто за счет усилий наших спортсменов и за счет той атмосферы поддержки, которая сложилась в тот период в Сочи.

О выборах: Если действующий президент России Владимир Владимирович Путин выдвинет свою кандидатуру или согласится на ее выдвижение, безусловно, наша партия, и я лично как председатель партии, будем его всячески в этом поддерживать. Потому что считаем, что он является успешным президентом.