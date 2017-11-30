Донецк отрекся от «Шахтера»: «пропахшие кровью» футболки АТО возмутили болельщиков

Донецк, 30 ноября. Футболисты донецкого клуба «Шахтер» перед матчем с «Вересом» появились на поле в желтых футболках с символикой ВСУ и лозунгами, прославляющими АТО, после того, как 28 ноября заблокировавшие автобус ФК националисты выдвинули игрокам соответствующее требование.

Такая «акция поддержки» со стороны футбольного клуба возмутила болельщиков. Особенно она задела тех, кто знает о происходящем в Донбассе не понаслышке. Донецк от «своих» спортсменов отрекся.

Так, прощальный пост на своей странице в Facebook написал болельщик с опытом Юрий Шевченко. За играми «Шахтера» он следил с 12 лет, однако идущие на поводу у АТО нынешние футболисты клуба провели границу между собой и «Шахтером» начала 1980-х.

«То, что они сделали перед игрой с «Вересом»… Я не знаю, как это назвать. Они — предатели. Они — бесславные. Они — те, кто надел эти пропахшие кровью и смертью футболки», — написал уже бывший болельщик клуба.

Предательством и концом клуба назвал поступок футболистов «Шахтера» и бывший работник клуба Александр Пименов.

«До этого хоть трусливо помалкивали», — добавил он.

«Донецкий Шахтер гордится ВСУ, которые три с половиной года обстреливают Донецк», — написал в своем Twitter военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

А главный редактор AMDNNews Дмитрий Борисенко отметил, что больше в Донецке, родном городе клуба, «Шахтера» никто не ждет.

Борисенко, конечно, оказался прав.

«Вас здесь никто уже не ждет. Наша команда имеет название «Шахтер», а не какой-то «Шахтар», — написал в Twitter житель Донецка Владимир Покровков.

«Шахтёр» прогнулся под угрозы расправы pic.twitter.com/NR2rAGMWFI — Ватобот Прохоров (@Probubnist) November 29, 2017

«Шахтер» прогнулся под угрозой расправы», — в свою очередь заметил пользователь под ником @Probubnist.

А Ирина Попова после произошедшего перестала жалеть, что не является поклонницей футбола.

«Как хорошо, что я не являюсь поклонницей футбола!!! А вы хотите поддерживать команду, не замечающую смертей, играющую на руинах, команду, которая предала, так называемый, «Шахтер»?» — написала она в Facebook.

Напомним, в 2014 году Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как они объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали больше 10 тысяч человек. Украинские силовики, несмотря на попытки международного сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и заключенные в этих целях минские соглашения, продолжают регулярно нарушать режим прекращения огня.