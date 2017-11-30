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Донецк отрекся от «Шахтера»: «пропахшие кровью» футболки АТО возмутили болельщиков
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    Донецк отрекся от «Шахтера»: «пропахшие кровью» футболки АТО возмутили болельщиков

    15:14  30 Ноября 2017
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    Донецк больше не ждет «Шахтера»: Надев футболки АТО, футболисты потеряли болельщиков

    Донецк, 30 ноября. Футболисты донецкого клуба «Шахтер» перед матчем с «Вересом» появились на поле в желтых футболках с символикой ВСУ и лозунгами, прославляющими АТО, после того, как 28 ноября заблокировавшие автобус ФК националисты выдвинули игрокам соответствующее требование.

    Такая «акция поддержки» со стороны футбольного клуба возмутила болельщиков. Особенно она задела тех, кто знает о происходящем в Донбассе не понаслышке. Донецк от «своих» спортсменов отрекся. 

    Так, прощальный пост на своей странице в Facebook написал болельщик с опытом Юрий Шевченко. За играми «Шахтера» он следил с 12 лет, однако идущие на поводу у АТО нынешние футболисты клуба провели границу между собой и «Шахтером» начала 1980-х.

    «То, что они сделали перед игрой с «Вересом»… Я не знаю, как это назвать. Они — предатели. Они — бесславные. Они — те, кто надел эти пропахшие кровью и смертью футболки», — написал уже бывший болельщик клуба.

    Донецк больше не ждет «Шахтера»: Надев футболки АТО, футболисты потеряли болельщиков

    Предательством и концом клуба назвал поступок футболистов «Шахтера» и бывший работник клуба Александр Пименов.

    «До этого хоть трусливо помалкивали», — добавил он.

    «Донецкий Шахтер гордится ВСУ, которые три с половиной года обстреливают Донецк», — написал в своем Twitter военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    А главный редактор AMDNNews Дмитрий Борисенко отметил, что больше в Донецке, родном городе клуба, «Шахтера» никто не ждет.

    Борисенко, конечно, оказался прав.

    «Вас здесь никто уже не ждет. Наша команда имеет название «Шахтер», а не какой-то «Шахтар», — написал в Twitter житель Донецка Владимир Покровков.

    «Шахтер» прогнулся под угрозой расправы», — в свою очередь заметил пользователь под ником @Probubnist.

    А Ирина Попова после произошедшего перестала жалеть, что не является поклонницей футбола.

    «Как хорошо, что я не являюсь поклонницей футбола!!! А вы хотите поддерживать команду, не замечающую смертей, играющую на руинах, команду, которая предала, так называемый, «Шахтер»?» — написала она в Facebook.

    Напомним, в 2014 году Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик после того, как они объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали больше 10 тысяч человек. Украинские силовики, несмотря на попытки международного сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе и заключенные в этих целях минские соглашения, продолжают регулярно нарушать режим прекращения огня.

    Автор: Алексей Громов
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    #ато #донбасс #донецк #шахтер
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