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Курды намерены покинуть парламент Ирака при сокращении доли Эрбиля в бюджете
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    Курды намерены покинуть парламент Ирака при сокращении доли Эрбиля в бюджете

    15:10  30 Ноября 2017
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    Курды намерены покинуть парламент Ирака при сокращении доли Эрбиля в бюджете

    Багдад, 30 ноября. Курдские депутаты пригрозили покинуть иракский парламент при сокращении бюджетной доли Эрбиля до 12 процентов.

    Источники в Ираке сообщают, что иракское правительство в очередной раз сократило долю курдской автономии в бюджете страны, против чего резко выступило Региональное правительство Курдистана. Законопроект пока не принят парламентом Ирака.

    Депутат Хошави Халиль заявил, что в случае принятия данного законопроекта курды откажутся от участия в политическом процессе Ирака и будут бойкотировать все заседания парламента. Это, по мнению депутата, приведет к ухудшению политической ситуации в государстве.

    Курды намерены покинуть парламент Ирака при сокращении доли Эрбиля в бюджете

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #парламент #эрбиль
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