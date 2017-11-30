Курды намерены покинуть парламент Ирака при сокращении доли Эрбиля в бюджете

Багдад, 30 ноября. Курдские депутаты пригрозили покинуть иракский парламент при сокращении бюджетной доли Эрбиля до 12 процентов.

Источники в Ираке сообщают, что иракское правительство в очередной раз сократило долю курдской автономии в бюджете страны, против чего резко выступило Региональное правительство Курдистана. Законопроект пока не принят парламентом Ирака.

Депутат Хошави Халиль заявил, что в случае принятия данного законопроекта курды откажутся от участия в политическом процессе Ирака и будут бойкотировать все заседания парламента. Это, по мнению депутата, приведет к ухудшению политической ситуации в государстве.