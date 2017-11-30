Патрушев не подтвердил достоверность гибели лидера ИГ аль-Багдади

Москва, 30 ноября. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев пока не может ответить на вопрос о достоверности информации о гибели лидера так называемого «Исламского государства»1 Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, в конце мая 2017 года министерство обороны РФ сообщило о ликвидации лидера террористической организации. Однако в сентябре 2017 года боевики опубликовали аудиозапись выступления Абу Бакра аль-Багдади.

«Не могу ничего сказать, не знаю», — объяснил российский политик журналистам.

Ранее глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал о том, что данные о возвращении Абу-Бакра аль-Багдади в ряды боевиков «Исламского государства» (деятельность террористической группировки полностью запрещена на территории Российской Федерации) не подтверждаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.