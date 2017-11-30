Секретарь Совбеза РФ рассказал о подготовке к выводу российских военных из Сирии

Москва, 30 ноября. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, как будет проходить вывод российской военной группировки из Сирии. По его словам, сейчас «фактически идет подготовка» к нему.

«Вывод российских сил из Сирии будет происходить по мере готовности, фактически идет подготовка», — подчеркнул он.

Говоря о сроках вывода, Патрушев добавил, что это произойдет «по мере готовности».