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Украинский шпион «Серж» задержан на судоремонтном заводе в Тольятти
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    Украинский шпион «Серж» задержан на судоремонтном заводе в Тольятти

    14:12  30 Ноября 2017
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    Украинский шпион «Серж» задержан на судоремонтном заводе в Тольятти

    Самара, 30 ноября. В Тольятти задержали завербованного органами СБУ украинца, собиравшего для них сведения на судоремонтном заводе.

    По словам источника в правоохранительных органах, во время допроса задержанный гражданин Украины Сергей Сотников признался, что до июня этого года работал сборщиком судов на Херсонском государственном заводе.

    А в минувшем году его вызвал к себе сотрудник службы безопасности Украины по имени Даниил и предложил оказывать помощь СБУ. Сотников согласился и спецслужбы присвоили ему псевдоним Серж, под которым он начал работать на них.

    В этом году перед поездкой в РФ его снова вызвал к себе Даниил и дал заданиепо сбору информации о тольяттинском заводе, о его производительной базе, добавил собеседник РИА Новости со ссылкой на данные допроса Сотникова. Другие сведения СБУ, по утверждениям задержанного, им не отрабатывались. 

    «Сведения о деятельности тольяттинского завода я никому не предоставлял», — пояснил Сотников.

    Источник добавил, что мужчина не успел передать сведения о деятельности предприятия в СБУ, поскольку был задержан, не успев нанести ущерб безопасности России. Поэтому он не будет привлекаться к уголовной ответственности по статье 276 УК РФ «Шпионаж», а будет депортирован из России.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #шпион #сбу #тольятти
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