Минобороны РФ разработает оружие для поражения спутников

Москва, 30 ноября. В рамках новой государственной программы вооружений России на 2018-2027 годы будет разработан ударный комплекс борьбы со спутниками «Рудольф». Об этом сообщил заместитель начальника 46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Олег Ачасов.

«Запланировано создание или завершение создания ...мобильного ударного противоспутникового комплекса «Рудольф», наземного и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С» и других»,- сказал Ачасов в ходе доклада о новой ГПВ в Совете Федерации.

Он также добавил, что в рамках программы вооружения в войска поступят стратегические ракетные комплексы пятого поколения «Сармат», многофункциональные самолеты Су-35С, гиперзвуковые ракеты оперативного назначения, зенитные ракетные комплексы С-500 и многое другое.