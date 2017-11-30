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Минобороны РФ разработает оружие для поражения спутников
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    Минобороны РФ разработает оружие для поражения спутников

    14:32  30 Ноября 2017
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    Минобороны РФ разработает оружие для поражения спутников

    Москва, 30 ноября. В рамках новой государственной программы вооружений России на 2018-2027 годы будет разработан ударный комплекс борьбы со спутниками «Рудольф». Об этом сообщил заместитель начальника 46-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Олег Ачасов.

    «Запланировано создание или завершение создания ...мобильного ударного противоспутникового комплекса «Рудольф», наземного и мобильного комплекса радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С» и других»,- сказал Ачасов в ходе доклада о новой ГПВ в Совете Федерации.

    Он также добавил, что в рамках программы вооружения в войска поступят стратегические ракетные комплексы пятого поколения «Сармат», многофункциональные самолеты Су-35С, гиперзвуковые ракеты оперативного назначения, зенитные ракетные комплексы С-500 и многое другое.

    Автор: Алексей Громов
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    #минобороны рф #оружие #спутники
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