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Политика
Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах
Политика
Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах
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    Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах

    13:56  30 Ноября 2017
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    Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах

    Москва, 30 ноября. Российский закон о СМИ-иноагентах позволит зеркально реагировать на действия США в отношении российской прессы. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    «Закон принят, он рамочный, он дает возможность действовать зеркально. И как сказал президент, мы так и будем поступать», — отметил он.

    Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах

    Напомним, что ранее власти США вынудили российский телеканал RT и партнера радиостанции Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В ответ депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий причислять зарубежные СМИ к иностранным агентам. Законопроект тут же был подвергнуть критике со стороны Вашингтона, который счел его нарушением свободы слова и непропорциональной мерой.

    В среду вечером конгресс США лишил аккредитации журналистов RT. Сотрудники конгресса объяснили свое решение тем, что «агенты или представители правительств иностранных государств не имеют права на аккредитацию».

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #лавров #сми #иноагент
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