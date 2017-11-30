Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах

Москва, 30 ноября. Российский закон о СМИ-иноагентах позволит зеркально реагировать на действия США в отношении российской прессы. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Закон принят, он рамочный, он дает возможность действовать зеркально. И как сказал президент, мы так и будем поступать», — отметил он.

Напомним, что ранее власти США вынудили российский телеканал RT и партнера радиостанции Sputnik зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В ответ депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий причислять зарубежные СМИ к иностранным агентам. Законопроект тут же был подвергнуть критике со стороны Вашингтона, который счел его нарушением свободы слова и непропорциональной мерой.

В среду вечером конгресс США лишил аккредитации журналистов RT. Сотрудники конгресса объяснили свое решение тем, что «агенты или представители правительств иностранных государств не имеют права на аккредитацию».