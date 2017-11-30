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Политика
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«Волга» 1996 года с «запахом нового авто» за 1 млн рублей продается в Тюмени
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    «Волга» 1996 года с «запахом нового авто» за 1 млн рублей продается в Тюмени

    13:50  30 Ноября 2017
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    «Волга» 1996 года с «запахом нового авто» за 1 млн рублей продается в Тюмени

    Тюмень, 30 ноября. Житель Тюмени продает автомобиль ГАЗ-31029 1996 года за один миллион рублей. Высокую цену владелец объяснил низким пробегом.

    В объявлении, размещенном в Сети, владелец «раритетного» авто сообщает, что пробег у машины всего 53 км, кроме того, «все родное, до последнего винтика, даже запах нового авто», передает «URA.RU».

    «Волга» 1996 года с «запахом нового авто» за 1 млн рублей продается в Тюмени

    Сегодня на рынке эти автомобили стоят 25-30 тысяч рублей, лишь в редких случаях цена превышает 50 тысяч. Продавец из Тюмени просит за авто 1 млн рублей, или готов поменять его на модель подороже. Торг уместен, сообщатся в объявлении.

    Ранее сообщалось, что cрок действия программ по поддержке спроса на машины в РФ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет продлен на 2018 год. Об этом сообщили в среду представители министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

    Автор: Юлия Кошкина
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