«Волга» 1996 года с «запахом нового авто» за 1 млн рублей продается в Тюмени

Тюмень, 30 ноября. Житель Тюмени продает автомобиль ГАЗ-31029 1996 года за один миллион рублей. Высокую цену владелец объяснил низким пробегом.

В объявлении, размещенном в Сети, владелец «раритетного» авто сообщает, что пробег у машины всего 53 км, кроме того, «все родное, до последнего винтика, даже запах нового авто», передает «URA.RU».

Сегодня на рынке эти автомобили стоят 25-30 тысяч рублей, лишь в редких случаях цена превышает 50 тысяч. Продавец из Тюмени просит за авто 1 млн рублей, или готов поменять его на модель подороже. Торг уместен, сообщатся в объявлении.

Ранее сообщалось, что cрок действия программ по поддержке спроса на машины в РФ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет продлен на 2018 год. Об этом сообщили в среду представители министерства промышленности и торговли Российской Федерации.