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Две гранаты взорвались в днепропетровском суде, есть погибшие и раненые
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    Две гранаты взорвались в днепропетровском суде, есть погибшие и раненые

    14:07  30 Ноября 2017  /обновлено: 14:51  30 Ноября 2017
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    Две гранаты взорвались в днепропетровском суде, есть погибшие и раненые

    Днепр, 30 ноября. Две гранаты взорвались в здании суда города Никополь в Днепропетровской области на Украине. В результате происшествия один человек погиб, еще семь получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции области.

    В момент происшествия в суде рассматривали дело об убийстве. Как пишет «Украинская правда», гранаты на заседание принес отец расстрелянного в 2016 году потерпевшего. Когда рассмотрение дела было в очередной раз перенесено, он взорвал боеприпасы.

    «Когда на подозреваемых надели наручники, он бросил гранаты», — сообщил представитель украинской Нацполиции.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #суд #взрыв #граната #днепр
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