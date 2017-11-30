Две гранаты взорвались в днепропетровском суде, есть погибшие и раненые
Днепр, 30 ноября. Две гранаты взорвались в здании суда города Никополь в Днепропетровской области на Украине. В результате происшествия один человек погиб, еще семь получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции области.
В момент происшествия в суде рассматривали дело об убийстве. Как пишет «Украинская правда», гранаты на заседание принес отец расстрелянного в 2016 году потерпевшего. Когда рассмотрение дела было в очередной раз перенесено, он взорвал боеприпасы.
«Когда на подозреваемых надели наручники, он бросил гранаты», — сообщил представитель украинской Нацполиции.
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