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Будем служить России: Медведев рассказал, чем планирует заниматься в будущем
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    Будем служить России: Медведев рассказал, чем планирует заниматься в будущем

    13:46  30 Ноября 2017
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    Москва, 30 ноября. Во время заключительной части передачи «Разговор с Дмитрием Медведевым» у премьер-министра спросили, чем он планирует заниматься в будущем, после того, как покинет пост главы правительства России. В ответ Дмитрий Медведев заявил, что уверен, что чем бы он ни занимался — ему это будет нравиться.

    «Мне вообще всегда нравилось то, чем я занимаюсь — наверное в жизни повезло, — ответил Медведев на вопрос о своем будущем. — И когда я был студентом, и когда начал работать, и был избран президентом страны — это все исключительно интересная работа, она является огромным вызовом и приносит удовлетворение».

    Будем служить России: Медведев рассказал, чем планирует заниматься в будущем 

    «А дальше — будем служить России», — объявил премьер.

    Медведев подчеркнул, что ему нравится «жить и работать на благо Российской Федерации».

    Перед завершением передачи Медведев поздравил всех присутствующих и телезрителем с приближающимся новогодними праздниками.

    Автор: Валентин Меликов
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