Медведев рассказал о самых сложных вызовах для правительства России

Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал санкции и обвал цен на нефть самым сложным вызовом для правительства России. Об этом он рассказал в ходе общения с представителями российских телеканалов.

«Санкции и обвал цен на нефть стали самым сложным вызовом для правительства России», — отметил Медведев, добавив, что никогда такого не было, чтобы драматически обвалились цены на нефть и одновременно действовали санкции.

Глава правительства России также заявил, что страна довольно быстро вышла из рецессии.

«Выход из рецессии — быстрый, нежели многие представляли. Вспомните 2008 год — тогда ВВП упал на 8 процентов, а сейчас только на 3 процента», — сообщил он.

Отвечая на вопрос, доволен ли он проделанной работой кабмина в этом году, Медведев ответил: «Никогда нельзя быть довольным всем, надо иметь разумную долю скепсиса».