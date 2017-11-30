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Политика
Медведев рассказал о самых сложных вызовах для правительства России
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    Медведев рассказал о самых сложных вызовах для правительства России

    13:45  30 Ноября 2017
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    Медведев рассказал о самых сложных вызовах для правительства России

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал санкции и обвал цен на нефть самым сложным вызовом для правительства России. Об этом он рассказал в ходе общения с представителями российских телеканалов. 

    «Санкции и обвал цен на нефть стали самым сложным вызовом для правительства России», — отметил Медведев, добавив, что никогда такого не было, чтобы драматически обвалились цены на нефть и одновременно действовали санкции. 

    Глава правительства России также заявил, что страна довольно быстро вышла из рецессии.

    Медведев рассказал о самых сложных вызовах для правительства России

    «Выход из рецессии — быстрый, нежели многие представляли. Вспомните 2008 год — тогда ВВП упал на 8 процентов, а сейчас только на 3 процента», — сообщил он. 

    Отвечая на вопрос, доволен ли он проделанной работой кабмина в этом году, Медведев ответил: «Никогда нельзя быть довольным всем, надо иметь разумную долю скепсиса».

    Автор: Дана Балан
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    #санкции #нефть #россия #кабмин #медведев #правительство
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