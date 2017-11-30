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«Россия одурачила США в Сирии»: The Times указала на главную ошибку Белого дома
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    «Россия одурачила США в Сирии»: The Times указала на главную ошибку Белого дома

    15:02  30 Ноября 2017
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    «Россия одурачила США в Сирии»: The Times указала на главную ошибку Белого дома

    Москва, 30 ноября. Белый дом недооценил экспертные знания главы России Владимира Путина о Ближнем Востоке, заявил обозреватель The Times Роджер Бойз.

    По мнению Бойза, Россия смогла своей военной кампанией против террористов в Сирии «основательно одурачить США».

    «Победа Путина выглядит так: Асад остается у власти, пока Кремль не найдет ему подходящую замену,  — рассказывает обозреватель в своем материале,  — Россия расширяет свою военно-морскую базу в Тартусе, она также получает решающий голос в вопросе, кто будет представлять оппозицию на будущих переговорах».

    Он отметил, что Белый дом в 2014-2015 годах хотел осуществить незаметную изоляцию и сдерживание России, что стало ошибкой: Москва остановила эту волну.

    Бойз также отметил, что многие, в частности он сам, считали, что операция в Сирии была отвлекающим маневром от ситуации на Украине.

    «Это было ошибкой», — признал обозреватель The Times.

    «Россия одурачила США в Сирии»: The Times указала на главную ошибку Белого дома

    По его мнению, ситуация вокруг Сирии стала сигналом США о том, что они не готовы вести войну с Россией и должны прекратить финансирование диссидентских организаций, расширяя НАТО в направлении границ Российской Федерации.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #сирия #операция #трамп
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