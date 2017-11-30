«Россия одурачила США в Сирии»: The Times указала на главную ошибку Белого дома

Москва, 30 ноября. Белый дом недооценил экспертные знания главы России Владимира Путина о Ближнем Востоке, заявил обозреватель The Times Роджер Бойз.

По мнению Бойза, Россия смогла своей военной кампанией против террористов в Сирии «основательно одурачить США».

«Победа Путина выглядит так: Асад остается у власти, пока Кремль не найдет ему подходящую замену, — рассказывает обозреватель в своем материале, — Россия расширяет свою военно-морскую базу в Тартусе, она также получает решающий голос в вопросе, кто будет представлять оппозицию на будущих переговорах».

Он отметил, что Белый дом в 2014-2015 годах хотел осуществить незаметную изоляцию и сдерживание России, что стало ошибкой: Москва остановила эту волну.

Бойз также отметил, что многие, в частности он сам, считали, что операция в Сирии была отвлекающим маневром от ситуации на Украине.

«Это было ошибкой», — признал обозреватель The Times.

По его мнению, ситуация вокруг Сирии стала сигналом США о том, что они не готовы вести войну с Россией и должны прекратить финансирование диссидентских организаций, расширяя НАТО в направлении границ Российской Федерации.