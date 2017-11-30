Медведев об информаторе ВАДА: Родченкову нужна психиатрическая помощь
Москва, 30 ноября. Премьер-министр РФ прокомментировал допинговый скандал вокруг российского спорта. Все это, по его словам, представляет собой самую настоящую политическую кампанию против России.
«Допинг давно превратился в инструмент политического манипулирования», — подчеркнул он, добавив, что никаких сомнений в этом не осталось.
Говоря об информаторе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григории Родченкове, ранее занимавшего пост главы Московской антидопинговой лаборатории и публикации его дневников, Медведев заметил, что «Родченкову нужна психиатрическая помощь».
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