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Медведев об информаторе ВАДА: Родченкову нужна психиатрическая помощь
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    Медведев об информаторе ВАДА: Родченкову нужна психиатрическая помощь

    13:44  30 Ноября 2017
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    Медведев об информаторе ВАДА: Родченкову нужна психиатрическая помощь

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр РФ прокомментировал допинговый скандал вокруг российского спорта.  Все это, по его словам, представляет собой самую настоящую политическую кампанию против России.

    «Допинг давно превратился в инструмент политического манипулирования», — подчеркнул он, добавив, что никаких сомнений в этом не осталось.

    Говоря об информаторе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григории Родченкове, ранее занимавшего пост главы Московской антидопинговой лаборатории и публикации его дневников, Медведев заметил, что «Родченкову нужна психиатрическая помощь».

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев #допинг #вада
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