Медведев об информаторе ВАДА: Родченкову нужна психиатрическая помощь

Москва, 30 ноября. Премьер-министр РФ прокомментировал допинговый скандал вокруг российского спорта. Все это, по его словам, представляет собой самую настоящую политическую кампанию против России.

«Допинг давно превратился в инструмент политического манипулирования», — подчеркнул он, добавив, что никаких сомнений в этом не осталось.

Говоря об информаторе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григории Родченкове, ранее занимавшего пост главы Московской антидопинговой лаборатории и публикации его дневников, Медведев заметил, что «Родченкову нужна психиатрическая помощь».