Крылатая ракета Х-90 «Коала»

Х-90 «Коала» — это гиперзвуковая крылатая ракета. Созданный в рамках программы разработки опытный образец ракеты имеет обозначение ГЭЛА (гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

История «Коалы» началась еще в 1971 году. Тогда разработчики обратились к правительству Советского Союза с проектом постройки небольших стратегических крылатых ракет, способных действовать на небольших высотах, применяясь к рельефу местности. Однако тогда это предложение не нашло никакого отклика у руководства страны. Но, как принято говорить, не было бы счастья, да несчастье помогло. В 1975 году после того, как Соединенные Штаты начали разработку стратегических крылатых ракет, о проекте наших разработчиков внезапно вспомнили. И уже в середине 1976 года разработка ракеты началась.

В конце 70-х Х-90 достигла крейсерской скорости в 2,5-3 Маха, а уже в 80-х — 3-4 М. Ожидалось, что уже в 1983 году ракета поступит на вооружение. Однако в связи с перестройкой и договоренностями с США о сокращении вооружений работа над проектом была приостановлена.

Посетители авиасалона МАКС-1997 года могли полюбоваться в павильоне НПО «Радуга» на гиперзвуковой экспериментальный летательный аппарат. ГЭЛА является прототипом новой крылатой ракеты. Предполагается, что она должна будет нести две боеголовки индивидуального наведения, которые могут самостоятельно поражать цели на расстоянии до 100 километров от точки отделения от основной ракеты. Бомбардировщик Ту-160М предлагается задействовать в качестве носителя.

Заметим, что ГЭЛА Х-90, который был оснащен прямоточным двигателем, имел длину около 12 метров. Нынешняя ракета не превышает 8-9 метров в длину.

После отделения от самолета-носителя на высоте 7 000-20 000 метров происходит раскрытие треугольных крыльев, размахом около семи метров, а также хвостового оперения. После этого происходит включение твердотопливного ускорителя, разгоняющего ракету до сверхзвуковой скорости. Затем вступает в действие маршевый двигатель, который обеспечивает скорость 4-5 Маха. Радиус действия — 3 500 километров.

Военный эксперт Юрий Лямин в комментарии ФАН напомнил, что Х-90 — это достаточно старый проект, созданный еще в СССР.