Песков опроверг контакты Путина с Трампом и Си Цзиньпином по ситуации в КНДР

Москва, 30 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в график главы государства пока не входят телефонные переговоры с лидерами США Дональдом Трампом и КНР Си Цзиньпином по ситуации на Корейском полуострове.

«Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что 29 ноября стало известно о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Испытания прошли через два месяца после последнего ракетного пуска КНДР.

После северокорейских испытаний президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Пхеньяна будут введены новые санкционные меры.

По словам американского лидера, он уже обсудил данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.

Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь призвала все странными мира прекратить любые отношения с Северной Кореей, включая торговые, экономические, технологические и научные.