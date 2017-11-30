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Песков опроверг контакты Путина с Трампом и Си Цзиньпином по ситуации в КНДР
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    Песков опроверг контакты Путина с Трампом и Си Цзиньпином по ситуации в КНДР

    17:12  30 Ноября 2017
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    Песков опроверг контакты Путина с Трампом и Си Цзиньпином по ситуации в КНДР

    Москва, 30 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в график главы государства пока не входят телефонные переговоры с лидерами США Дональдом Трампом и КНР Си Цзиньпином по ситуации на Корейском полуострове.

    «Нет», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста.

    Напомним, что 29 ноября стало известно о проведении очередного ракетного испытания Северной Кореей. Испытания прошли через два месяца после последнего ракетного пуска КНДР.

    После северокорейских испытаний президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении Пхеньяна будут введены новые санкционные меры.

    По словам американского лидера, он уже обсудил данный вопрос с главой КНР Си Цзиньпином.

    Постпред США при ООН Никки Хейли в свою очередь призвала все странными мира прекратить любые отношения с Северной Кореей, включая торговые, экономические, технологические и научные.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #сша #песков #кнр
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