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Медведев об итогах работы правительства: Никогда нельзя быть довольным всем
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    Медведев об итогах работы правительства: Никогда нельзя быть довольным всем

    14:04  30 Ноября 2017
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    Медведев об итогах работы правительства: Никогда нельзя быть довольным всем

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги работы правительства. По его словам, никогда нельзя быть довольным всем.

    Так, отвечая на вопрос о том, доволен ли он итогами своей работы и работы правительства, глава кабмина сказал: «Никогда нельзя быть довольным всем».

    «Мы должны всегда иметь разумную долю скепсиса в отношении всех тех решений, которые принимаем», — отметил Медведев.

    Медведев напомнил, что структура правительства будет определяться будущим президентом, а давать советы будущему премьер «дело неблагодарное».

    «Вопрос в том, как распределить нагрузку. У меня, естественно, есть свои представления о том, как должно работать правительство», — сказал Медведев.

    По его словам, есть чем заниматься с точки зрения структуры правительства, оптимизации технологических процессов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #медведев
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