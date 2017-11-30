Медведев об итогах работы правительства: Никогда нельзя быть довольным всем
Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итоги работы правительства. По его словам, никогда нельзя быть довольным всем.
Так, отвечая на вопрос о том, доволен ли он итогами своей работы и работы правительства, глава кабмина сказал: «Никогда нельзя быть довольным всем».
«Мы должны всегда иметь разумную долю скепсиса в отношении всех тех решений, которые принимаем», — отметил Медведев.
Медведев напомнил, что структура правительства будет определяться будущим президентом, а давать советы будущему премьер «дело неблагодарное».
«Вопрос в том, как распределить нагрузку. У меня, естественно, есть свои представления о том, как должно работать правительство», — сказал Медведев.
По его словам, есть чем заниматься с точки зрения структуры правительства, оптимизации технологических процессов.