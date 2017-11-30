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Медведев о «фильме» Навального: Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем для них лучше
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    Медведев о «фильме» Навального: Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем для них лучше

    13:37  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:57  30 Ноября 2017
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    Медведев о «расследовании» Навального: Не вижу смысла комментировать обормотов и проходимцев

    Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему не подал в суд на блогера Алексея Навального после выхода так называемого «фильма-расследования».

    Во время беседы с Медведевым журналисты коснулись темы «фильма» Навального, в котором он якобы провел расследование о деятельности главы кабмина. Глава правительства ранее уже опровергал все озвученные блогером «данные», однако журналисты поинтересовались, хочет ли он еще что-то добавить.

    «Я все сказал», — отказался Медведев.

    Глава кабмина подчеркнул, что других комментариев у него нет. Он также объяснил, почему не подал в суд на клевету о себе.

    Медведев о «фильме» Навального: Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем для них лучше

    По его словам, создание подобных «опусов» несет «простую цель — раскрутить себя и создать напряжение». Медведев отказался пиарить «обормотов и проходимцев». По его словам, чем больше комментируешь — тем для них лучше.

    «Зачем мне создавать им дополнительную рекламу?» — задал он риторический вопрос.

    Однако Медведев отметил, что в фильме распространена недостоверная информация не только о нем — о других людях и организациях. Он подчеркнул, что они имеют права защитить свои права в суде, что уже и происходит. 

    «Информация была признана несоответствующей действительности», — рассказал он о решении суда.

    По словам Медведева, авторы фильма теперь должны выступить с опровержением и удалить ложную информацию из общественного доступа.

    Глава правительства добавил, что в России следует усилить уголовную и административную ответственности за неисполнение решений судов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #суд #медведев #навальный #фильм #проходимец
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