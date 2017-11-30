Медведев о «фильме» Навального: Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем для них лучше

Москва, 30 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему не подал в суд на блогера Алексея Навального после выхода так называемого «фильма-расследования».

Во время беседы с Медведевым журналисты коснулись темы «фильма» Навального, в котором он якобы провел расследование о деятельности главы кабмина. Глава правительства ранее уже опровергал все озвученные блогером «данные», однако журналисты поинтересовались, хочет ли он еще что-то добавить.

«Я все сказал», — отказался Медведев.

Глава кабмина подчеркнул, что других комментариев у него нет. Он также объяснил, почему не подал в суд на клевету о себе.

По его словам, создание подобных «опусов» несет «простую цель — раскрутить себя и создать напряжение». Медведев отказался пиарить «обормотов и проходимцев». По его словам, чем больше комментируешь — тем для них лучше.

«Зачем мне создавать им дополнительную рекламу?» — задал он риторический вопрос.

Однако Медведев отметил, что в фильме распространена недостоверная информация не только о нем — о других людях и организациях. Он подчеркнул, что они имеют права защитить свои права в суде, что уже и происходит.

«Информация была признана несоответствующей действительности», — рассказал он о решении суда.

По словам Медведева, авторы фильма теперь должны выступить с опровержением и удалить ложную информацию из общественного доступа.

Глава правительства добавил, что в России следует усилить уголовную и административную ответственности за неисполнение решений судов.