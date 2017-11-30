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Турция может начать военную операцию в сирийском Африне в любой момент — Чавушоглу
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    Турция может начать военную операцию в сирийском Африне в любой момент — Чавушоглу

    13:28  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:34  30 Ноября 2017
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    Турция может начать военную операцию в сирийском Африне в любой момент — Чавушоглу

    Баку, 30 ноября. Анкара готова начать военную операцию в сирийском Африне в любой момент. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    Он пообещал, что если из Африна поступят угрозы, то Турция без колебаний войдет в регион и зачистит его, как это было при проведении операции «Щит Евфрата» против «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ — прим. ФАН) в провинции провинции Килис. Чавушоглу подчеркнул, что целью Турции будет борьба с терроризмом.

     

    «Ранее об этом говорил и наш президент: мы можем войти [начать операцию] внезапно, однажды ночью», — заявил он по итогам встречи с главами МИД Азербайджана и Пакистана.

    Он добавил, что турецкие ведомства находятся в полной готовности.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #турция #чавушоглу #африн
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