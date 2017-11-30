Медведев назвал допинговые скандалы «политическим инструментом» давления на РФ

Москва, 30 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских телеканалов прокомментировал возможность недопуска сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018, а также назвал допинговые скандала «политическим инструментом» давления на Россию.

«Мы находимся в поиске выхода из сложной ситуации. Мы озабочены этой проблемы, и президент занимается этим. Наша позиция по допингу — мы против использования допинга. Да, у нас есть проблемы с этим, мы будем бороться», — отметил он.

Российский премьер также добавил, что, к сожалению, «эта тема (допинга — Прим.ред.) стала основной для раскрутки очередной антироссийской кампании, пик которой должен прийтись на определенный политический цикл».

Медведев подчеркнул, что на Олимпиаде в Сочи была честная и объективная победа, и «никто не убедит в обратном».