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Медведев назвал допинговые скандалы «политическим инструментом» давления на РФ
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    Медведев назвал допинговые скандалы «политическим инструментом» давления на РФ

    13:29  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:57  30 Ноября 2017
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    Медведев о возможном недопуске сборной РФ на ОИ: Тема допинга стала политической

    Москва, 30 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских телеканалов прокомментировал возможность недопуска сборной России на зимнюю Олимпиаду-2018, а также назвал допинговые скандала «политическим инструментом» давления на Россию.

    «Мы находимся в поиске выхода из сложной ситуации. Мы озабочены этой проблемы, и президент занимается этим. Наша позиция по допингу — мы против использования допинга. Да, у нас есть проблемы с этим, мы будем бороться», — отметил он. 

    Российский премьер также добавил, что, к сожалению, «эта тема (допинга — Прим.ред.) стала основной для раскрутки очередной антироссийской кампании, пик которой должен прийтись на определенный политический цикл».

    Медведев назвал допинговые скандалы «политическим инструментом» давления на РФ

    Медведев подчеркнул, что на Олимпиаде в Сочи была честная и объективная победа, и «никто не убедит в обратном».

    «Это стала политическая тема, допинга здесь — 30%, все остальное — политика», — подчеркнул он. 

    Автор: Дана Балан
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    #медведев #сочи #допинг #олимпиада
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