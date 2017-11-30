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Политика
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Политика
Шанс всегда существует: Медведев оценил возможность восстановления отношений РФ и США
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    Шанс всегда существует: Медведев оценил возможность восстановления отношений РФ и США

    13:36  30 Ноября 2017
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    Шанс всегда существует: Медведев оценил возможность восстановления отношений РФ и США

    Москва, 30 ноября. В настоящее время по-прежнему существует шанс на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, однако проблема в отношениях существует. 

    «У нас есть ощущение, что целый ряд американских политиков пытается решить свои проблемы за счет нас, — отметил глава правительства РФ. — Не могу припомнить такого в предыдущей истории, разве что в 1950-е годы».

    Тем не менее, на вопрос о том, есть ли шанс на восстановление отношений, Медведев ответил утвердительно.

    «Шанс всегда существует, — сказал премьер. — Вопрос в том, чтобы начать полноценное общение по существеннейшим темам».

    Медведев рассказал, что встречался с многими американскими бизнесменами, которые хотят начать бизнес в России.

    «Таким образом, американский бизнес — хочет, — заявил Медведев. — Человеческая позиция — я уверен, что она сильно отличается от позиции истеблишмента».

    Автор: Валентин Меликов
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