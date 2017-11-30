Шанс всегда существует: Медведев оценил возможность восстановления отношений РФ и США
Москва, 30 ноября. В настоящее время по-прежнему существует шанс на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами, считает премьер-министр Дмитрий Медведев, однако проблема в отношениях существует.
«У нас есть ощущение, что целый ряд американских политиков пытается решить свои проблемы за счет нас, — отметил глава правительства РФ. — Не могу припомнить такого в предыдущей истории, разве что в 1950-е годы».
Тем не менее, на вопрос о том, есть ли шанс на восстановление отношений, Медведев ответил утвердительно.
«Шанс всегда существует, — сказал премьер. — Вопрос в том, чтобы начать полноценное общение по существеннейшим темам».
Медведев рассказал, что встречался с многими американскими бизнесменами, которые хотят начать бизнес в России.
«Таким образом, американский бизнес — хочет, — заявил Медведев. — Человеческая позиция — я уверен, что она сильно отличается от позиции истеблишмента».