Петербуржцам объяснили, зачем чипировать домашних животных

Санкт-Петербург, 30 ноября. День защиты домашних животных, необходимость их чипирования и гуманное отношение к четвероногим питомцам обсуждались на встрече с журналистами, чиновниками, зоозащитниками и сотрудниками благотворительных фондов в Петербурге, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

После принятия 10 лет назад городского закона «О запрете на физическое устранение бездомных собак» в Петербурге уже несколько лет подряд эта цифра не превышает отметку в семь тысяч особей. При этом ежегодно удается прививать и лишать репродуктивности почти две тысячи животных, рассказал начальник управления ветеринарии городской администрации Юрий Андреев.

«В этом отношении в нашем городе все не так плохо. При том, что ежегодно на эти цели выделяется чуть более 5 млн рублей. Сравните с Москвой — у них бюджет почти миллиард. А ведь нам на эти деньги еще необходимо помогать содержать приюты. Их тоже немного. Шесть. Они переполнены. Там сейчас содержатся более полутора тысяч собак и около 600 кошек. Честно скажу, в последнее время появилась нехорошая тенденция, когда люди все чаще отказываются от животных. И все равно, по последним официальным данным, в городе сегодня около миллиона домашних кошек и 250 тыс. собак», — заявил Андреев.

То, что в северной столице не все так плохо, подтвердила и директор благотворительного фонда помощи бездомным животным «Верность» Татьяна Титова. По сравнению с другими регионами — хорошо, но порядка было бы больше, если бы был принят закон об обязательном чипировании животных. Он еще с 2011 года лежит на рассмотрении в Госдуме.

«Люди боятся чипировать своих собак и кошек. Они думают, что это процедура не защищает животное, а просто ставит его на учет. И этот учет очень скоро может стать налоговым. Это заблуждение. Введение обязательного чипа для физических и юридических лиц просто наведет порядок и ответственность в этой области», — считает Титова.

ФАН напоминает, что закон об обязательном чипировании может быть принят уже в следующем году. Но уже 8 декабря в Госдуме должно пройти второе чтение другого, не менее важного документа — поправок в статью Уголовного кодекса «О жестоком обращении с животными». Еще год назад президент России заявил, что наказание необходимо ужесточить. Новые поправки теперь предусматривают максимальное наказание за гибель или увечье животного в результате жестокого обращения — с одного года до трех лет лишения свободы. Истязание животных в присутствии детей или группой лиц, публикация фото и видео издевательств в Интернете грозит штрафом в размере до 300 тысяч рублей.