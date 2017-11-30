Миротворцы ОДКБ готовы принять участие в сирийском урегулировании

Минск, 30 ноября. Миротворческие контингенты Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы принять участие в урегулировании ситуации в Сирии и в других регионах мира.

Об этом в четверг рассказал начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Отвечая на вопрос о возможности подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию в Сирии, он заявил, что решение принимают главы государств, но миротворцы ОДКБ готовы «к выполнению любых задач и в любой точке мира»

Сидоров считает, что миротворческий потенциал ОДКБ наглядно продемонстрирован во время учений, прошедших в этом году на территории Казахстана.

Напомним, очередной, восьмой по счету, раунд межсирийских переговоров начался во вторник, 28 ноября, в швейцарской Женеве. Ожидается, что переговоры продлятся до 1 декабря. В Кремле считают переговоры в Женеве основополагающими для политического урегулирования в Сирии.