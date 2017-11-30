Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах
Новости Сирии
Миротворцы ОДКБ готовы принять участие в сирийском урегулировании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Миротворцы ОДКБ готовы принять участие в сирийском урегулировании

    13:19  30 Ноября 2017
    157

    Миротворцы ОДКБ готовы принять участие в сирийском урегулированииМинск, 30 ноября. Миротворческие контингенты Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы принять участие в урегулировании ситуации в Сирии и в других регионах мира.

    Об этом в четверг рассказал начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров. Отвечая на вопрос о возможности подключения миротворцев ОДКБ к урегулированию в Сирии, он заявил, что решение принимают главы государств, но миротворцы ОДКБ готовы «к выполнению любых задач и в любой точке мира»

    Сидоров считает, что миротворческий потенциал ОДКБ наглядно продемонстрирован во время учений, прошедших в этом году на территории Казахстана.

    Напомним, очередной, восьмой по счету, раунд межсирийских переговоров начался во вторник, 28 ноября, в швейцарской Женеве. Ожидается, что переговоры продлятся до 1 декабря. В Кремле считают переговоры в Женеве основополагающими для политического урегулирования в Сирии.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #переговоры #миротворцы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть