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Медведев рассказал, что за человек Трамп
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    Медведев рассказал, что за человек Трамп

    13:28  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:28  30 Ноября 2017
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    Медведев рассказал, что за человек Трамп

    Москва, 30 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что «за человек президент США Дональд Трамп». Такой вопрос премьеру задали в ходе традиционного интервью представителям российских телеканалов.

    Напомним, Медведев и Трамп встречались на саммите АСЕАН на Филиппинах.

    По словам Медведева, «если о говорить о внешнем впечатлении, то он доброжелательный, адекватно все воспринимающий политик.  Он также добавил, что на ужине на саммите АСЕАН Трамп вспоминал и сотрудничество нашиз стран во время второй мировой войны.

    «Контакт нормальный»,  — подчеркнул премьер.

    При этом он заметил, что речь идет о контакте и отношении в личном плане. Другое дело, подчеркнул Медведев, что обстановка в отношениях России и США в настоящее время «отвратительная».

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #трамп #медведев
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