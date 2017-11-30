Медведев рассказал, что за человек Трамп

Москва, 30 ноября. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что «за человек президент США Дональд Трамп». Такой вопрос премьеру задали в ходе традиционного интервью представителям российских телеканалов.

Напомним, Медведев и Трамп встречались на саммите АСЕАН на Филиппинах.

По словам Медведева, «если о говорить о внешнем впечатлении, то он доброжелательный, адекватно все воспринимающий политик. Он также добавил, что на ужине на саммите АСЕАН Трамп вспоминал и сотрудничество нашиз стран во время второй мировой войны.

«Контакт нормальный», — подчеркнул премьер.

При этом он заметил, что речь идет о контакте и отношении в личном плане. Другое дело, подчеркнул Медведев, что обстановка в отношениях России и США в настоящее время «отвратительная».