Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах
Весь мир
Сирия: делегации САР и оппозиции встретились в штаб-квартире ООН в Женеве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: делегации САР и оппозиции встретились в штаб-квартире ООН в Женеве

    13:21  30 Ноября 2017
    130

    Сирия: делегация САР и оппозиции встретились в штаб-квартире ООН в Женеве

    Женева (Швейцария), 30 ноября. Делегация сирийской оппозиции во главе с Насер аль-Харири прибыла в штаб-квартиру ООН в Женеве для встречи со Стаффаном Де Мистурой. Следом за ней с небольшим отрывом прибыла делегация Сирийской Арабской Республики под началом Башара аль-Джафари. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    В ходе восьмого раунда переговоров между политическими силами Сирии будут обговариваться вопросы создания новой конституции, процесс проведения грядущих выборов, а также нюансы борьбы с терроризмом. Важным аспектом встречи станет возможность обмена пленными, однако пока неясно в каком формате.

    Обе стороны готовы к переговорам: как заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура, обе делегации готовы к консультациям. «Мы здесь и готовы к обсуждению «четырех корзин» (вопросы выборов, конституции, управления и борьбы с терроризмом)» - заявил Харири.

    Напомним, что восьмой раунд межсирийских переговоров начался в Женеве со встречи спецпосланника генсека ООН де Мистуры с делегацией оппозиционеров. Спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь после встречи с де Мистурой а также делегациями России и США отметил, что в настоящее время есть основания на возможность благоприятного ведения диалога:

    «На нынешнем раунде переговоров есть благоприятные факторы, мы надеемся, что обе стороны сирийского конфликта продемонстрируют гибкость, посредством диалога и консультаций будут способствовать дальнейшему прогрессу в политическом урегулировании проблемы, найдут путь к восстановлению стабильности и общественного порядка в стране», — заявил Се Сяоянь

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть