Сирия: делегации САР и оппозиции встретились в штаб-квартире ООН в Женеве

Женева (Швейцария), 30 ноября. Делегация сирийской оппозиции во главе с Насер аль-Харири прибыла в штаб-квартиру ООН в Женеве для встречи со Стаффаном Де Мистурой. Следом за ней с небольшим отрывом прибыла делегация Сирийской Арабской Республики под началом Башара аль-Джафари. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

В ходе восьмого раунда переговоров между политическими силами Сирии будут обговариваться вопросы создания новой конституции, процесс проведения грядущих выборов, а также нюансы борьбы с терроризмом. Важным аспектом встречи станет возможность обмена пленными, однако пока неясно в каком формате.

Обе стороны готовы к переговорам: как заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по САР Стаффан де Мистура, обе делегации готовы к консультациям. «Мы здесь и готовы к обсуждению «четырех корзин» (вопросы выборов, конституции, управления и борьбы с терроризмом)» - заявил Харири.

Напомним, что восьмой раунд межсирийских переговоров начался в Женеве со встречи спецпосланника генсека ООН де Мистуры с делегацией оппозиционеров. Спецпредставитель Китая по Сирии Се Сяоянь после встречи с де Мистурой а также делегациями России и США отметил, что в настоящее время есть основания на возможность благоприятного ведения диалога: