«Вот это вождь нации»: Саакашвили застукали с незнакомкой в киевском ресторане

Киев, 30 ноября. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заметили в компании с неизвестной женщиной в одном из ресторанов в Киеве.

Фото одиозного политика с таинственной незнакомкой опубликовал на своей странице в Facebook украинский блогер Всеволод Филимоненко. По его словам, беседы в ресторане Саакашвили вел 29 ноября. При этом личность спутницы экс-губернатора Одесской области блогер не уточнил.

Снимки из ресторана вызвали бурную реакцию украинцев. Так, одна из подписчиц Оксана Саранчук с сарказмом заметила, что это «вождь революции», который пока жители страны собираются на Майдан, «по-богатому кадрит» представительниц прекрасного пола. В ответах также предположили, что дама за столиком — журналистка Светлана Крюкова.

«Ну красавчик. Главное – лапшу умеет вешать», — смеется Саранчук.

«Прошлись» украинцы и по теме палаточного городка Саакашвили у стен Рады, предположив, что в ресторане он разбил «штабную палатку» и оттуда контролировал акцию протеста.