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«Вот это вождь нации»: Саакашвили застукали с незнакомкой в киевском ресторане
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    «Вот это вождь нации»: Саакашвили застукали с незнакомкой в киевском ресторане

    14:18  30 Ноября 2017
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    «Вот это вождь нации»: Саакашвили застукали с незнакомкой в киевском ресторане

    Киев, 30 ноября. Экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили заметили в компании с неизвестной женщиной в одном из ресторанов в Киеве.

    Фото одиозного политика с таинственной незнакомкой опубликовал на своей странице в Facebook украинский блогер Всеволод Филимоненко. По его словам, беседы в ресторане Саакашвили вел 29 ноября. При этом личность спутницы экс-губернатора Одесской области блогер не уточнил. 

    Снимки из ресторана вызвали бурную реакцию украинцев. Так, одна из подписчиц Оксана Саранчук с сарказмом заметила, что это «вождь революции», который пока жители страны собираются на Майдан, «по-богатому кадрит» представительниц прекрасного пола. В ответах также предположили, что дама за столиком — журналистка Светлана Крюкова.

    «Вот это вождь нации»: Саакашвили застукали с незнакомкой в киевском ресторане

    «Ну красавчик. Главное – лапшу умеет вешать», — смеется Саранчук.

    «Вот это вождь нации»: Саакашвили застукали с незнакомкой в киевском ресторане

    «Прошлись» украинцы и по теме палаточного городка Саакашвили у стен Рады, предположив, что в ресторане он разбил «штабную палатку» и оттуда контролировал акцию протеста.

    «Вот это вождь нации»: Саакашвили застукали с незнакомкой в киевском ресторане

    «Вот это вождь нации»: Саакашвили застукали с незнакомкой в киевском ресторане

     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #саакашвили #майдан #ресторан #палатка
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