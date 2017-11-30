Медведев назвал «отвратительной» атмосферу между Россией и США

Москва, 30 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских телеканалов назвал главную проблему в отношениях между РФ и США.

«Проблема России и США — не в личных отношениях с Трампом, а в отвратительной атмосфере между странами», — подчеркнул он.

Медведев также добавил, что личные отношения — это тоже, естественно, важно.

«Однако это все-таки подчиненная история по отношению к тем решениям, которые мы принимаем, по отношению к той атмосфере, которая создается, а она в отношениях между нашими странами, между РФ и США, очень плохая, отвратительная», — заявил премьер РФ.

Медведев отметил, что шанс на улучшение отношений есть.

Ранее он назвал американского лидера Дональда Трампа «доброжелательным человеком».

Напомним, ключевая задача интервью — подведение итогов работы кабмина.