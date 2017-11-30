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Медведев назвал «отвратительной» атмосферу между Россией и США
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    Медведев назвал «отвратительной» атмосферу между Россией и США

    13:21  30 Ноября 2017  /обновлено: 13:34  30 Ноября 2017
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    Медведев назвал «отвратительной» атмосферу между Россией и США

    Москва, 30 ноября. Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских телеканалов назвал главную проблему в отношениях между РФ и США. 

    «Проблема России и США — не в личных отношениях с Трампом, а в отвратительной атмосфере между странами», — подчеркнул он. 

    Медведев также добавил, что личные отношения — это тоже, естественно, важно.

    «Однако это все-таки подчиненная история по отношению к тем решениям, которые мы принимаем, по отношению к той атмосфере, которая создается, а она в отношениях между нашими странами, между РФ и США, очень плохая, отвратительная», — заявил премьер РФ.

    Медведев назвал «отвратительной» атмосферу между Россией и США

    Медведев отметил, что шанс на улучшение отношений есть.

    Ранее он назвал американского лидера Дональда Трампа «доброжелательным человеком». 

    Напомним, ключевая задача интервью — подведение итогов работы кабмина. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #кабмин #трамп #медведев #правительство #политика
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