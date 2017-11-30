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Политика
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Российский спортсмен Емельяненко провел спарринг с Кадыровым
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    Российский спортсмен Емельяненко провел спарринг с Кадыровым

    13:30  30 Ноября 2017
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    Российский спортсмен Емельяненко провел спарринг с Кадыровым

    Москва, 30 ноября. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и глава Чечни Рамзан Кадыров провели тренировочный бой.

    Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

    Кадыров сообщил журналистам, что почти каждый день занимается спортом, но давно не боксировал. В свою очередь Емельяненко на вопрос представителей СМИ ответил, что «спортзал уравнивает СМИ», поэтому «поднимать руку на главу Чечни» не страшно.

    В мае 2015 года суд приговорил российского спортсмена Александра Емельяненко к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение сексуального насилия. Однако в конце ноября 2016 года его выпустили на свободу с назначением двух лет исправительных работ.

    В 2017 году стало известно, что Емельяненко подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat, основателем и идейным вдохновителем которого является глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Как сообщало URA.RU, ранее Александр Емельяненко, написав стихотворение про Путина, принял участие в конкурсе Кадырова, в котором разыгрывался iPhone. Победить в конкурсе ему не удалось.

    Автор: Алексей Громов
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    #кадыров #емельяненко #спарринг
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