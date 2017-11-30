Российский спортсмен Емельяненко провел спарринг с Кадыровым

Москва, 30 ноября. Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и глава Чечни Рамзан Кадыров провели тренировочный бой.

Соответствующий сюжет был показан в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

Кадыров сообщил журналистам, что почти каждый день занимается спортом, но давно не боксировал. В свою очередь Емельяненко на вопрос представителей СМИ ответил, что «спортзал уравнивает СМИ», поэтому «поднимать руку на главу Чечни» не страшно.

Спарринг по боксу с уважаемым мной человеком, с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем! @kadyrov_95 Публикация от Alex Emelianenko (@alexemelyanenko) Ноя 28 2017 в 7:38 PST

В мае 2015 года суд приговорил российского спортсмена Александра Емельяненко к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима за совершение сексуального насилия. Однако в конце ноября 2016 года его выпустили на свободу с назначением двух лет исправительных работ.

В 2017 году стало известно, что Емельяненко подписал контракт с лигой World fighting championship Akhmat, основателем и идейным вдохновителем которого является глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщало URA.RU, ранее Александр Емельяненко, написав стихотворение про Путина, принял участие в конкурсе Кадырова, в котором разыгрывался iPhone. Победить в конкурсе ему не удалось.